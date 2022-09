Boniface voert bisnummer op in Eupen: opnieuw matchwinnaar met belangrijke goal

Eupen - Union in een notendop:

Eupen toont karakter na vroege tegengoal

Union maakte een vliegende start in het Kehrwegstadion. Na nog geen 10 minuten stonden de bezoekers al op voorsprong. Op aangeven van Teuma opende Adingra de score met een fraaie lobbal over Moser. Buitenspel, oordeelde scheidsrechter Laforge, maar de VAR floot hem terug. Eupen liet zich niet uit zijn lood slaan en reageerde met een gelijkaardige aanval. Peeters kroop in de huid van Teuma, Van Genechten in die van Adringra, maar zijn schot ging nipt voorlangs. Union kwam met de schrik vrij. Iets voorbij het kwartier kwam Peeters zelf dicht bij de 1-1. Moris kon zijn harde pegel met een knappe redding nog net in hoekschop duwen. Het bleek slechts uitstel voor Union, want op die corner lukte het dan toch voor Eupen. Nuhu vond het hoofd van Lambert en die kopte aan de eerste paal raak.

Union bezorgt Eupen koude douche in slotseconden

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht in een genietbare eerste helft en ook na de pauze waren ze aan elkaar gewaagd. Peeters vergat slordig balverlies van Rodriguez af te straffen, terwijl aan de overkant Moser uitpakte met een knappe redding op een achterwaartse kopbal van Lynen. François liet in de herneming de 1-2 liggen.



Twee reuzenkansen om op voorsprong te komen bleven zo onbenut. Ook nadien bleven Eupen en Union vrank en vrij voetballen, maar tot concreet doelgevaar leidde het enthousiasme niet.



Een billijk gelijkspel leek dan ook in de maak, maar het venijn zat in de staart. Wakaso liep in de extra tijd tegen zijn tweede gele kaart aan en meteen daarna sloeg Union toe. Van der Heyden kopte een lange bal van Lynen door tot bij Boniface en die troefde de grabbelende Moser af. Eupen bleef verslagen achter, Union kan met een goed gevoel de interlandbreak in.