"Thieu bluvt": OH Leuven legt smaakmaker Mathieu Maertens tot 2026 vast

Mathieu Maertens (27) wisselde in 2017 Cercle Brugge voor OH Leuven en de aanvallende middenvelder is een absolute sterkhouder bij OHL.

Coach Marc Brys promoveerde Maertens dit seizoen tot kapitein, een beloning nadat onder meer Club Brugge kwam snuffelen. Vandaar ook de knipoog in de tweet van OH Leuven van zonet.

Er volgde vandaag namelijk een tweede promotie: Maertens verlengt tot 2026. "Ik denk niet dat er veel spelers zo lang bij één club blijven, maar ik voelde me meteen thuis in Leuven,” opent Mathieu Maertens.

“Het is nu mijn zesde seizoen hier en ieder jaar voel ik meer en meer een echte Leuvenaar. De band met de fans wordt ook elk jaar sterker en dat doet me heel veel deugd.”

"Mentaal was het de voorbije weken niet altijd even gemakkelijk, maar als voetballer moet je je hoofd koel houden en je best blijven doen", doelt hij op de transfergeruchten.

"Mede dankzij de steun van de supporters is me dat ook gelukt. Ik ben blij om mijn contract bij OH Leuven met nog een jaar te verlengen. Ik wil hier gewoon nog zoveel mogelijk mooie momenten beleven."