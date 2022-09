Beerschot eist 254.000 euro schadevergoeding van vuurpijlgooier

Jorn V. werd meteen na zijn actie op 5 december vorig seizoen in eerste klasse gearresteerd en bracht een week in de cel door, vandaag werden de pleidooien gehouden in zijn zaak. De 28-jarige kreeg al een stadionverbod, maar werd intussen ook in verdenking gesteld van onder meer poging tot doodslag en brandstichting.



In de altijd gespannen derby tussen de 2 Antwerpse ploegen liep hij het veld over om een vuurpijl in het vak van de Antwerp-fans te gooien. De man zelf toonde schuldbesef en verklaarde tijdens het onderzoek dat hij na een ruzie met zijn vriendin te veel gedronken had.



Na de ontspoorde derby kreeg Beerschot van de bond een sanctie van 2 matchen achter gesloten deuren. De club, die op het einde van het seizoen degradeerde, maakte een raming van de misgelopen inkomsten (tickets, horeca...) en kwam vandaag met een eis van 254.000 euro.



De verdediging van Jorn V. ging fel in tegen dat torenhoge bedrag. Zijn actie was slechts een van zes incidenten die in het verslag van de "match delegate" waren opgenomen. Zo was er na de match onder meer een veldbestorming door Beerschot-fans. De beschuldigde is dus niet alleen verantwoordelijk voor alle schade, klonk het.



Meester Xavier Potvin, die ook voorhoudt dat Beerschot geen rekening heeft gehouden met de kosten die het niet hoefde te maken door de matchen achter gesloten deuren, wil dat de schadeclaim volledig wordt afgewezen of minstens gedeeld door zes.



Het parket eiste 18 maanden cel, 6 jaar stadionverbod en 2.000 euro boete, omdat er al bezwarende feiten in het verleden waren. Hier pleitte de verdediging voor een sanctie met begeleidende probatievoorwaarden om aan het alcoholgebruik van de man te werken.





Het vonnis is op 11 oktober.