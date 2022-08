Dan toch nog een club: Adnan Januzaj breit bij Sevilla verlengstuk aan Spaans avontuur

Een druk die van de schouders valt. Een dag voor Deadline Day heeft Adnan Januzaj dan toch nog een club gevonden. De winger stond al de hele zomer op straat, nadat zijn contract bij Real Sociedad, waar hij vijf seizoen speelde, afliep.

De Rode Duivel wou nieuwe lucht opsnuiven en werd doorheen de zomermaanden aan heel wat clubs gelinkt. Met de transferdeadline in zicht bleef de witte rook uit, maar Sevilla sprong net op tijd in de dans.

De Spaanse topclub, vorig seizoen 4e in La Liga, was erg geïnteresseerd in Januzaj en ziet bovendien straks een plek op de flank vrijkomen. Sterkhouder Lucas Ocampos trekt hoogstwaarschijnlijk naar Ajax, waar de Argentijn de vertrokken Antony moet vervangen.

Woensdag volgde dan de handtekening. Januzaj zet zijn kribbel onder een contract van vier jaar in Zuid-Spanje. Goed nieuws voor de 27-jarige flankspeler, maar ook voor bondscoach Roberto Martinez, die recent nog zijn zorgen uitte over de situatie van Januzaj.