Aubameyang gewond aan zijn kaak na gewelddadige roofoverval: "Voel me niet meer veilig in eigen huis"

"Zondagavond kwamen een paar gewelddadige lafaards ons huis binnen", opent Pierre-Emerick Aubameyang op Twitter. "Ze bedreigden mijn gezin en mijn kinderen, alleen om wat spullen te stelen."

De spits van Barcelona aast op een overstap naar Chelsea, maar de overvallers gooien misschien roet in het eten. "Ze hebben mijn kaak geblesseerd, maar ik zal snel herstellen. Gelukkig is er verder niemand fysiek gewond geraakt."

Aubameyang is aangedaan door het voorval: "Het gevoel dat we niet meer veilig zijn in onze eigen woning is zwaar om te begrijpen en te beschrijven, maar we zullen hier als een familie bovenop komen", schrijft de Gabonees. "Bedankt voor alle steun, het betekent echt heel veel voor ons."