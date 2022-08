Charly Musonda krijgt bij Levante kans om carrière nieuw leven in te blazen

Musonda moest onlangs afscheid nemen van Chelsea, zijn officiële werkgever sinds 2012. Hij ruilde destijds de jeugd van Anderlecht in voor die van The Blues, maar ondanks uitleenbeurten aan Celtic en Vitesse kon hij nooit doorbreken.

Tien jaar na zijn vertrek uit België leek hij bij Zulte Waregem opnieuw in zijn geboorteland aan de slag te kunnen, maar daar verdween hij even snel als hij was gekomen.

Uiteindelijk kwam Musonda bij Levante opnieuw boven water. De club uit Valencia degradeerde vorig seizoen uit La Liga en wil zo snel mogelijk terugkeren naar de Spaanse hoogste klasse.

En Musonda past in de plannen om opnieuw te promoveren. Na een inloopperiode heeft de 25-jarige Belg nu een contract voor 2 seizoenen ondertekend. Hij wordt er een ploegmaat van Wesley Moraes, ex-spits van Club Brugge.

Het Spaanse voetbal is niet helemaal nieuw voor Musonda: in 2016 speelde hij een poos op huurbasis voor Betis.