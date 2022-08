Tim Merlier verbijt de ontgoocheling: "Ik moest net iets te vroeg beginnen"

Tim Merlier moest in München vrede nemen met brons. Kan hij daar mee leven? "Moeilijk", bekende hij eerlijk.

"Ze passeerden me in de laatste 25 meter. Ik denk dat ik iets te vroeg moest beginnen. Spijtig, want ik heb zelden zo'n ploeg gehad voor mij."

De Belgen reden voortdurend op de eerste rijen en waren misschien zelfs iets te gretig in het stuk voor de fase van de waarheid.

"Ik had wel gedacht dat die vraag zou komen", counterde Merlier. "Het leek misschien op tv wél zo, maar het was superhectisch."

"Als je te ver zit, moet je te veel piekwaardes trappen en die konden we nu vermijden. Dit was een superploeg."

"Het is pijnlijk", sakkerde Merlier nog eens. "Het spookte al door mijn hoofd dat ik zou winnen en zoiets overkomt me niet veel."

Fabio Jakobsen stormde vanuit zijn zog naar goud. "Als het omgekeerd was geweest, dan was hij ook geklopt."

"Als er een snelle renner in je wiel zit en je moet van iets te vroeg aanzetten, dan is dat meestal dodelijk. En het is ook Jakobsen, hé."

Merlier lijkt wel klaar voor de Vuelta die vrijdag begint. "Ja, maar hier was een truitje aan verbonden", kon de Belgische kampioen zijn deceptie niet verbergen.