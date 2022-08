Uw gids voor het Europees Kampioenschap wielrennen in München

Zo was het vorig jaar:

Onder het slopende tempo van Evenepoel brak Cosnefroy op de slotklim. Colbrelli en Evenepoel doken met z'n tweeën de slotkilometer in en in de sprint stond geen maat op de Italiaan. Goed voor een 4e Italiaanse Europese titel op een rij.

In Trento was thuisrijder Sonny Colbrelli de grote favoriet. Maar het waren de Belgen die de koers hard maakten.

Een elitegroepje met Van Vleuten, Vollering, Niewiadoma, Longo Borghini, Lippert en Reusser kwam wel nog even in haar nek hijgen. Maar door een gebrek aan samenwerking bij de achtervolgers werd het gaatje niet gedicht. Van Dijk haalde het uiteindelijk met 1'18" voorsprong op Lippert. Eerste Belgische was Lotte Kopecky op plek 14.

Het programma:

Parcours:

De vrouwen moeten het lokale circuit in München een week later 2 keer verteren. In hun 128,3 kilometer lange onderneming doemt 1 klim op en die ligt al vrij vroeg in de wedstrijd.

Op de Odeonsplatz ligt na een race van 208 kilometer de aankomstlijn getrokken. Gaan de bloemen en de Europese kampioenentrui naar een sterke vluchter of naar een topsprinter? We zullen het zondag weten rond 15.30 uur.

Deelnemers:

Zoek niet naar Wout van Aert in München. De groene trui uit de voorbije Tour richt zich volledig op het WK in Australië (in de 2e helft van september).

Grote kopman van de Belgische EK-ploeg is Tim Merlier. De Belgische kampioen krijgt in München een parcours op zijn maat en is op papier een van de snelste spurters van het peloton.

Merlier zal in een massasprint moeten afrekenen met andere topsprinters zoals Fabio Jakobsen, Arnaud Démare, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en Alberto Dainese. Titelverdediger Sonny Colbrelli is niet bij door hartproblemen.

Opvallend: wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna slaat de tijdrit over, maar rijdt wel de wegrit.

Bij de vrouwen is de Nederlandse Lorena Wiebes de superfavoriete in de wegrit. Italië rekent op wereldkampioene Elisa Balsamo. In de Belgische selectie haakte kopvrouw Lotte Kopecky af met pijn in haar rug.