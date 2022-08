Edward Theuns ziet het zitten na verkenning EK-parcours: "Merlier is de sterkste sprinter"

Door de drukte in de binnenstad besloten de Belgen om het lokale rondje in München nog niet helemaal te verkennen.

Bekijk hier de laatste rechte lijn:

Belangrijke U-bocht

"Dat wordt inderdaad een cruciaal punt waar we goed gepositioneerd moeten zitten. We moeten de bocht morgen nog eens goed bekijken, maar tijdens de koers passeren we er ook een paar keer dus ik denk dat we hem tegen de aankomst wel zullen kennen."

Edward Theuns: "Merlier heeft altijd nog iets over in de laatste kilometer"

Theuns heeft vertrouwen in zijn kopman voor zondag: "Tim maakt altijd kans als het op een massasprint eindigt, zeker als het een lastige koers is geweest. Hij heeft altijd nog iets over in de laatste kilometer. Ik denk dat hij de sterkste sprinter van het pak is."



Met onder anderen Alexander Kristoff, Mads Pedersen, Arnaud Démare en vooral Fabio Jakobsen aan de start is de concurrentie nochtans niet van de poes. "Er zijn een aantal sterke blokken aanwezig, maar daar horen we zelf zeker bij."



"We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Ik hoop dat we als ploeg het verschil kunnen maken door Tim goed naar de laatste meters te brengen."



"Wie dan de laatste man wordt voor Merlier? Dat is nog niet besproken, maar Bert (Van Lerberghe) en Tim kennen elkaar goed dus ik denk dat het een goede optie is om hem de lead-out te laten doen", besluit de Gentenaar.