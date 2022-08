Oppermachtige Fabio Jakobsen overvleugelt bronzen Tim Merlier op het EK

Fabio Jakobsen viel na de finish meteen in de armen van zijn verloofde. Hij stond in zijn dankwoord stil bij zijn gelegenheidsploegmaats.

"We koersen niet veel samen, maar ons plan was goed", vertelde de Nederlander. "Iedereen heeft zijn werk gedaan en ze hebben geweldig gekoerst om me voorin te houden."

"Danny van Poppel deed het echt geweldig. Hij bewijst dat hij een van de beste lead-outs is en bracht me tot in het wiel van Tim Merlier."

"Hij was mijn grootste uitdager. Ik kwam uit zijn slipstream en ik kon winnen. Fantastisch!"