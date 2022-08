Koersten de Belgen te gretig op het EK? "Neen, we wilden uit de gevarenzone blijven"

"Ik had wel gedacht dat die vraag zou komen", counterde Tim Merlier zelf al de vraag of de Belgen niet te onstuimig waren op het circuit in München. "Het leek misschien op tv wél zo, maar het was superhectisch."

"Neen, we hebben niet te veel op kop gereden", argumenteerde Sven Vanthourenhout. "We deden dat met Dries De Bondt en Rune Herregodts, twee jongens van wie we vooropgesteld hadden dat ze niet nodig waren in de laatste ronde."

"Iedereen kende perfect zijn taak. We wilden vooral uit de gevarenzone blijven. Het was niet overal even veilig. We hadden gisteren beslist om één kant van de weg te houden en zo de trein veilig te houden."

De bondscoach vond de ontgoocheling bij zijn kopman "normaal". "De teleurstelling is terecht, maar de ploeg heeft het perfect gedaan. Tim geeft zelf ook aan dat hij nog niet vaak zo'n ploeg voor zich heeft gezien."

"Hij kreeg zijn kans en heeft die met beide handen gegrepen. Hij maakt het niet af, maar hij bewijst dat hij een van de snelste jongens ter wereld is."

Merlier vertelde dat hij bij een omgekeerde rolverdeling - als opkomende man uit het wiel van Fabio Jakobsen - gewonnen zou hebben.

"Dat denk ik niet", oordeelde de bondscoach. "Je komt moeilijk uit het wiel van Fabio, zeker als hij op volle snelheid is. Tim moet aangaan op 200 meter en moet een krachtige sprint doen."

"Het zag er goed uit, maar je kunt moeilijk standhouden met Fabio in je wiel. We hebben toch een medaille en de jongens mogen trots zijn."