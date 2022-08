Christian Benteke gaat aan de slag bij D.C. United in de MLS, met Wayne Rooney als coach

Van Patrick Vieira naar Wayne Rooney. Christian Benteke heeft in zijn lange carrière al naar minder bekende coaches moeten luisteren.

Het is intussen al 10 jaar geleden dat de Rode Duivel zijn eerste toptransfer versierde. In 2012 trok Benteke voor meer dan 8 miljoen euro van KRC Genk naar Aston Villa.



In de Premier League maakte de grote targetspits indruk. Liverpool trok de geldbuidel open en had maar liefst 46 miljoen euro voor hem veil. Op dat moment het hoogste bedrag dat ooit voor een Belgische speler betaald werd.

Maar op Anfield Road stokte de doelpuntenmachine, Benteke kon de verwachtingen niet inlossen en trok naar Crystal Palace. Uiteindelijk zou hij 6 seizoenen in Londen blijven, maar een vaste basisplaats veroveren lukte nooit.

De Rode Duivel wisselde goede periodes en mindere periodes met elkaar af. De ene week was hij onzichtbaar, een week later kon hij zomaar twee ballen tegen de netten koppen.

Benteke dreigde zelfs zijn plaatsje in de selectie van Roberto Martinez te verliezen. Dat wil de 31-jarige spits - enkele maanden voor het WK in Qatar - voorkomen met een transfer naar D.C. United.

In de States vindt hij met Wayne Rooney alvast de ideale coach om zijn torinstinct opnieuw aan te scherpen.