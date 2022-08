Jordi Meeus breekt zijn neus en zijn sleutelbeen bij val in Poolse tijdrit

Jordi Meeus smeet zich figuurlijk naar de finish van de tijdrit in Polen, maar uiteindelijk smeet hij zich ook letterlijk, want met de aankomstboog in zicht knalde hij hard tegen de hekken.

Meeus haalde de finish niet meer, maar werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij werd gehecht aan zijn schaafwonden. Veel zorgwekkender zijn zijn gebroken neus en sleutelbeen, die hem een tijdje aan de kant zullen houden.

Zo wordt het nog een moeilijk verhaal voor de 24-jarige renner van Bora-Hansgrohe om zijn tweede volwaardige profseizoen niet af te sluiten zonder zege. In Polen was hij er zowel in de 1e als de 4e rit dichtbij en ook op het BK scheelde het niet veel.