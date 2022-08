Wesley Hoedt is scherp: "Anderlecht terugbrengen waar het hoort, niet jezelf"

Anderlecht trapt morgen zijn Europese campagne richting de groepsfase van de Conference League op gang. Vorig jaar ging het de boot in tegen Vitesse, verdediger Wesley Hoedt wil dat scenario - met de zeperd tegen Cercle Brugge nog vers in het achterhoofd - absoluut vermijden. En de Nederlander was behoorlijk kritisch in zijn vooruitblik op de heenmatch in de voorlaatste voorronde.