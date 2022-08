Anderlecht lijkt het Estse varkentje na de heenmatch al gewassen te hebben

Paide - Anderlecht in een notendop:

Opdracht volbracht

Lior Refaelov had de boodschap van zijn doelman goed begrepen, de Israëlier bedankte Felice Mazzu voor zijn basisplaats met een vroeg doelpunt. Paars-wit stond zo al vroeg op voorsprong.

Het was zelfs de thuisploeg die in het openingskwartier zijn stempel op de wedstrijd drukte. Na enkele snelle tegenaanvallen van Paide, moest Hendrik Van Crombrugge zijn ploeg meteen wakker schudden.

De eerste horde op weg naar de groepsfase is genomen. Paide Linnameeskond bleek moeilijker uit te spreken dan te verslaan, al gaven de Esten zich ook niet zomaar gewonnen.

2 doelpunten bonus

Als de eerste helft al niet echt kon bekoren, was de tweede helft pas echt een maat voor niets. Paide was niet bij machte om de Anderlecht-defensie in de problemen te brengen, paars-wit toonde zich zelf tevreden met de 0-2-voosprong.

In het slot kreeg de ingevallen Sebastiano Esposito kreeg nog de beste kans, maar de Estse doelman ranselde de bal uit zijn doel.



Daardoor sloot Anderlecht zijn eerste Europese opdracht van het seizoen af met een uitstekende uitgangspositie. Het keert met 2 doelpunten bonus terug naar België, waar volgende week het tweede luik van de confrontatie wacht.