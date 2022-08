Waarom skate-legende Tony Hawk generaties lang blijft inspireren: "Hij is gewoon een icoon"

Skateboardicoon Tony Hawk is een levende legende. De Amerikaan had gisterenavond een optreden van zijn tour "An Evening With Tony Hawk" in het Rivierenhof in Antwerpen. Sporza zocht uit waarom de 54-jarige nog steeds zo populair is bij de jeugd.

Tony Hawk wordt gezien als een van de meest succesvolle en invloedrijkste pioniers in het vertical skateboarden. Hij is ondertussen 54, maar hij heeft nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren.

“Hij is gewoon een icoon. Hoe hij is steeds down to earth gebleven, ook al is hij de grootste skateboarder", vertelt een jonge fan uit het publiek.

"Iedereen kent Tony Hawk. Als je op straat loopt en je vraagt aan iemand wat skateboarding is, dan weten ze wie Tony Hawk is." "Het is gewoon de beste skateboarder die er ooit is geweest. Ik kijk graag naar zijn filmpjes. Ik kijk eerst naar de positie van zijn voeten en daarna probeer ik hem te kopiëren."

"Hij heeft skaten groot gemaakt en skate nog altijd", vertelt een dame uit het publiek. "Dit vind ik fantastisch."

"Dit is een once in a lifetime voor ons. We hebben zelfs onze vakantie vroeger onderbroken"