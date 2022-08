Popzanger Cody Simpson wint zwemgoud voor Australië op de Gemenebestspelen

Muziekliefhebbers kunnen Cody Simpson kennen van nummers als "All day" of "iyiyi" (samen met Flo Rida). Op zijn 14e werd hij ontdekt op YouTube, waar hij covers van onder meer Justin Timberlake en Jason Mraz had opgezet.

Maar ondanks zijn muzikale succes en zijn status als glamourboy (hij had onder meer relaties met Gigi Hadid en Miley Cyrus) bleef zijn hart kloppen voor zijn oude liefde: de zwemsport.

Misschien was het wel op de Gemenebestspelen van 2018, waar hij zong en speelde voor de Britse koningin, dat de vonk opnieuw oversloeg. Een jaar later sloot hij zich aan bij een zwemclub in Los Angeles en maakte meteen duidelijk dat het hem menens was. De Spelen van Parijs zijn Simpsons grote doel.

Maar hij kon dus al eerder oogsten. De 25-jarige Simpson specialiseert zich op de vlinderslag en vrije slag. Op de Australische kampioenschappen presteerde hij zo goed dat de bondscoach niet meer om hem heen kon.

Simpson werd geselecteerd voor de estafetteploeg van de 4x100m vrije slag voor de Gemenebestspelen. Hoewel hij enkel in de reeksen zwom, kreeg hij als lid van het winnende team wel een gouden medaille.

"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier deel heb van mogen uitmaken, ook al was het een heel klein deeltje", schrijft Simpson aan zijn bijna 5 miljoen volgers op Instagram.