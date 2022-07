Louis Croenen kondigt afscheid aan: "Dit voelt aan als het juiste moment"

"Ik heb heel veel mooie herinneringen aan het zwemmen: het gevoel van samen hard werken, te pieken naar grote kampioenschappen en doelen te verwezenlijken is onbeschrijflijk en dat zal ik zeker nog missen in de toekomst. Dit blijven ervaringen voor het leven."

Na Pieter Timmers kondigt er zo een nieuwe Belgische topzwemmer zijn afscheid aan. Louis Croenen was jarenlang een van de speerpunten van het Belgische zwemmen. In een uitgebreide post op Instagram bedankt hij iedereen die hem tijdens zijn carrière steunde.

Rio als hoogtepunt

Croenen had een zwaar jaar achter de rug en besliste nu om definitief te stoppen op het hoogste niveau. Ondanks uitstekende resultaten in de voorbereiding op het WK zwemmen in Boedapest, kon Croenen zich niet plaatsen voor de halve finales op zijn favoriete nummers, de 100 meter en 200 meter vlinderslag.



Een grote teleurstelling voor de Kempenaar, zeker omdat hij in het verleden bewees een van de speerpunten te zijn van het Belgische zwemmen.



Croenen nam 3 keer deel aan de Olympische Spelen, met de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 als hoogtepunt. In Brazilië zwom Croenen naar een 8ste plaats in de finale van de 200 meter vlinderslag, net als in de 4x200 meter vrije slag.



Niet alleen de Spelen zullen mooie herinneringen oproepen bij hem, ook op wereldkampioenschappen beleefde Croenen mooie momenten.



Op het WK in 2015 kwam Croenen met een 6de (4x200 meter vrije slag) en een 7de plaats (200 meter vrije slag) dichtbij eremetaal.



Croenen wist zich ook in de recordboeken te zwemmen. Hij is Belgisch recordhouder op de 100 (52"00) en 200 meter vlinderslag (1'52"84").