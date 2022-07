Louis Croenen krijgt zondag afscheidswedstrijd: "Het moet nog wat binnensijpelen"

Morgen is het zover. Dan neemt Louis Croenen definitief afscheid van de zwemsport met een laatste wedstrijd in het Antwerpse Wezenberg. "Ik heb heel wat fans opgetrommeld, dus het gaat wel leuk worden", vertelt de olympische finalist van Rio 2016.

Croenen zwom overal ter wereld, maar zijn laatste 200 meter vlinderslag zal hij in Antwerpen zwemmen. "Of ik er veel van ga kunnen genieten? Dat weet ik niet, je bent bezig met die wedstrijd. Het moet allemaal nog wat binnensijpelen." "Na die wedstrijd is het dus effectief gedaan met topsport. Ik kijk er enerzijds wel naar uit, maar het voelt ook wel raar aan." Een nieuw record zal Croenen niet breken, want de motivatie ontbrak om nog superhard te trainen. "De wereldkampioenschappen waren eind juni. Daarna heb ik een weekje vakantie genomen en sinds begin juli zit ik weer elke dag in het zwembad." "Wel maar 1 keer per dag, in plaats van 2 keer. Ik merk ook wel dat ik er nu meer plezier aan beleefde, omdat je beseft dat de topsportcarrière stilaan ten einde loopt." Op de Olympische Spelen in 2012 was hij er voor het eerst bij, maar 4 jaar later beleefde Croenen het hoogtepunt van zijn carrière in Rio. Daar zwom de 28-jarige vlinderslagspecialist naar een 8e plaats op de 200m vlinderslag en de 4x200m vrije slag.

Rio 2016

"Als je puur naar de prestatie kijkt, is er weinig twijfel over Rio, maar ik bekijk het eigenlijk over mijn hele carrière. Ik heb ook de finale gehaald op WK's en EK's en ik heb medailles gepakt met de aflossing. Een hoogtepunt kiezen is dus heel moeilijk."

Na de Spelen in Rio liep het moeilijker voor Croenen. Het lukte niet meer om mee te strijden met de wereldtop. "Ik denk dat we toen wel op de goede weg waren, maar in 2020 kwam dan de coronapandemie." Zoals veel sporters leed ook Croenen zwaar onder de lockdown.

Toch leek hij vorig jaar zijn topvorm weer beet te hebben. "Ik heb toen nog mijn 2e tijd ooit gezwommen. Dat vond ik wel een straffe prestatie, omdat het al 6 jaar geleden was dat ik nog eens een lage 1'55" had kunnen zwemmen."

Het is heel moeilijk om een hoogtepunt te kiezen. Louis Croenen