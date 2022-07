Roos Vanotterdijk blijft oogsten op EK zwemmen voor junioren: 2x zilver erbij

Roos Vanotterdijk had zich op de 100 meter rugslag als derde geplaatst voor de finale en in die finale zwom ze haar persoonlijke record van 1'01"59 aan flarden. Onze landgenote tikte aan na 1'00"90.



Dat was goed voor de zilveren medaille en ze strandde op amper 2 honderdste seconde van goud. Dat was voor de Hongaarse Dora Molnar. Die tijd van 1'00"90 is ook een Belgisch record. Het vorige nationale record op de 100 meter rugslag stond sinds 2013 op naam van Kimberly Buys (1'01"13).

Even later dook Vanotterdijk ook nog het zwembad in voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ook daarin was ze goed voor de tweede plaats. Ze tikte aan na 26"63. Haar persoonlijke record van 26"47 zou goed genoeg geweest zijn voor de titel, want die ging nu naar Lara Pudar uit Bosnië in 26"49.