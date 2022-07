Aymeric Laporte mist seizoensstart bij Manchester City door knieblessure

Na de tournee in de Verenigde Staten, wacht zaterdag de eerste échte test voor regerend landskampioen Manchester City. In de Community Shield, de Engelse Supercup, nemen de Citizens het op tegen bekerwinnaar Liverpool.

Om Salah en co af te stoppen zal Pep Guardiola niet kunnen rekenen op Aymeric Laporte. De Fransman ontpopte zich de laatste jaren tot een van de steunpilaren in de defensie van Manchester City, maar is nu minstens twee maanden buiten strijd.

"Vorig seizoen speelde Laporte de laatste wedstrijden met een lichte blessure. Dat kon hij niet blijven doen, een operatie was noodzakelijk", aldus Guardiola. "Als alles goed gaat, is hij er in september weer bij."

Een flinke aderlating voor Manchester City dat zijn titel in de Premier League hoopt te verlengen, maar van een eerste Champions League-triomf het grote doel heeft gemaakt.