VIDEO: Haaland scoort bij debuut voor City, Barcelona wint Clasico van Real in Las Vegas

Tegen de Mexicaanse topclub Club America enkele dagen geleden kwam Haaland niet in actie, vandaag liet coach Guardiola hem in de eerste 45 minuten debuteren. En dat tegen Bayern, dat de ex-Dortmund-spits goed kent. En Haaland deed meteen waarvoor hij gekend staat scoren. Na 12 minuten lag de bal in het net. Een ingestudeerd nummertje resulteerde in een pre-assist van Kevin De Bruyne, een assist van Jack Grealish en een binnenglijdende Haaland. De jonge Noor toonde zich een constant gevaar in de punt en lijkt het missende stuk te kunnen zijn voor Guardiola, die sinds het vertrek van Sergio Aguëro een diepe spits miste. Bij de rust bleef Haaland binnen. KDB bleef de hele partij staan in het met 78.128 toeschouwers uitverkochte stadion. Na het openingsdoelpunt brak er een onweer los boven Green Field, waardoor de partij zowat een uur onderbroken werd. Voor beide teams is de Amerikaanse tournee afgelopen, want het seizoensbegin in Europa staat voor de deur. Op 30 juli staat City in het Community Shield tegenover Liverpool, in de Duitse Supercup speelt Bayern tegen Leipzig.

De pre-assist is voor De Bruyne, bekijk de enige goal van City

Bekijk de samenvatting van de match:

Raphinha vloert Courtois magistraal in Clasico in Vegas

Elders in de VS - niet toevallig in het mondaine Las Vegas - speelden de Spaanse rivalen Barcelona en Real Madrid tegen elkaar. In het uitverkochte Allegiant Stadium (65.000 toeschouwers) maakte Barça-topaanwinst Raphinha de enige treffer net voor het half uur.



Na slecht uitverdedigen van Militao knalde de Braziliaan de bal heerlijk in de winkelhaak, daar kon Thibaut Courtois niets tegen. De Real-keeper had het nodige werk en maakte heel wat andere kansen, onder meer van Kessié en Dembélé, onklaar.



Naast Courtois verscheen Eden Hazard ook aan de aftrap bij de Spaanse landskampioen en Champions League-winnaar. Courtois bleef als enige Real-speler de hele wedstrijd tussen de lijnen, Hazard mocht bij de rust in de kleedkamer blijven.



De aanvoerder van de Rode Duivels werd vervangen door Casemiro. Voor de pauze had hij als valse 9 gespeeld, met Vinicius en Rodrygo op de flanken, bij afwezigheid van Karim Benzema.



Coach Carlo Ancelotti had eerder al laten uitschijnen dat dit misschien wel de rol zou zijn waarin we de Madrileense recordaankoop aller tijden dit seizoen te zien zullen krijgen.



Aan de overzijde vierde Robert Lewandowski zijn debuut voor Barça. Het was de tweede keer ooit dat de Clasico op Amerikaanse bodem werd gespeeld. In juli 2017 ging de zege eveneens naar FC Barcelona, 3-2 in Miami.



Ondanks het vriendschappelijke karakter van de partij was het een intense partij, waarbij de poppetjes toch af en toe aan het dansen gingen. Voor Real was het de eerste partij van het seizoen.



De wedstrijden worden gespeeld in het kader van de Soccer Champions Tour, een lucratieve bezigheid voor Europese teams in volle seizoensvoorbereiding. De overige deelnemende teams zijn Juventus en America en Chivas uit Mexico. Het toernooi loopt nog tot 30 juli.