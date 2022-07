De rijzende ster onder de racketsporten: wordt pickleball nog populairder dan padel?

Een toegankelijke mix van badminton, pingpong en tennis, zo laat pickleball zich het best omschrijven. Sinds de sport in 2015 in ons land geïntroduceerd werd, is ze aan een steile opmars bezig. Begrijpelijk, want een potje pickleball is snel, meeslepend en haalbaar voor jong en oud.

Toen Kassandra Bourgeois, bezieler en voorzitter van Pickleball Belgium, in 2013 voor twee jaar naar Florida verhuisde, had ze nog nooit van pickleball gehoord. Een krantenartikel prikkelde haar nieuwsgierigheid en voor ze het wist stond ze zeven dagen per week op de court. "Ik was direct verkocht. Niet alleen de sport is toegankelijk, ook de mensen die het spelen vormen een open community. Ik werd er hartelijk ontvangen." Bij Kassandra's terugkeer naar België bleek pickleball hier onbestaande, dus richtte ze al gauw Pickleball Belgium op: "Ik wilde gewoon spelen en hoopte zo anderen aan het 'pickelen' te krijgen. Met succes, want de sport zit sindsdien aardig in de lift. Wereldwijd is het zelfs de snelst groeiende racketsport van het moment."

De paddle en de wiffle ball

Pickleball voor beginners

Pickleball wordt meestal in dubbels gespeeld: twee tegen twee, zoals bij padel.

gespeeld: twee tegen twee, zoals bij padel. Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets tot 11 . Je kan enkel scoren als je team de opslag heeft.

. Je kan enkel scoren als je team de opslag heeft. Je slaat met je paddle (een groot uitgevallen tafeltennisbat) tegen een gatenbal , ook wel "wiffle ball" genoemd.

(een groot uitgevallen tafeltennisbat) tegen een , ook wel "wiffle ball" genoemd. Het terrein heeft veel weg heeft van een badmintoncourt, maar met een lager net.

heeft veel weg heeft van een badmintoncourt, maar met een lager net. Het is een buitensport, die je ook perfect indoor kan beoefenen.

De regels in twee minuten samengevat:

Een racketsport voor jong en oud

Hendrik Cortens is voorzitter van Vlaanderens grootste club, Pickleball Limburg, en een bevlogen ambassadeur van zijn favoriete sport: "Spelplezier staat centraal. Je hebt natuurlijk een wedstrijdformat nodig als houvast, maar de echte fun zit hem in het spelen van lange, opwindende rally's. Eens je die rush hebt gevoeld, ben je gebeten door pickleball."

De grote troef is toegankelijkheid, weet Kassandra Bourgeois: "Je hoeft geen fysiek of technisch wonder te zijn. Eigenlijk is het meer een behendigheidsspel, dat heeft pickleball gemeen met tafeltennis." "In tegenstelling tot tennis en padel is kracht hier van ondergeschikt belang. Het is niet vanop de baseline voluit meppen naar elkaar, er komt net veel speldoorzicht, tactiek en strategie bij kijken. Waar plaats ik die bal? Hoe kan ik het onze tegenstanders moeilijk maken?"

Hendrik Cortens ziet in zijn club dat pickleball geen leeftijd kent: "We hebben leden van 9 tot 70 jaar. Ze kunnen perfect met of tegen elkaar spelen. De actie speelt zich vaak aan het net af, met zijn vieren op een paar vierkante meter. Veel lopen is er dus niet bij, wat maakt dat je fysieke capaciteiten niet doorslaggevend zijn."



Wat pickleball onderscheidt van andere racketsporten is het principe van de 'vrije instroom'. Cortens: "Het enige dat je moet doen is naar één van de vele speellocaties gaan en je kan beginnen pickelen met andere aanwezigen. Je hoeft dus niet eerst drie medespelers op te trommelen en een terrein te reserveren op een onmogelijk uur. Ga gewoon ter plaatse en speel, zelfs het materiaal is voorzien." "Dat sociale aspect is een wezenlijk onderdeel van pickleball én onze missie als club: we willen ook bepaalde doelgroepen, zoals alleenstaanden, de kans geven om nieuwe contacten te leggen en hen tegelijkertijd aan het bewegen krijgen."

Een sport met toekomst?

Pickleball Limburg is vandaag de enige club die over eigen buitenterreinen beschikt. "Onze leden kunnen in Borgloon gebruik maken van acht buitenterreinen met de officiële afmetingen. Die zijn nagenoeg identiek aan een badmintonterrein. Dat biedt kansen, want zo kunnen we indoor gebruik maken van de vele sporthallen die badminton faciliteren." Toch is pickleball een echte buitensport, vindt Cortens: "Buiten sporten is altijd leuker en bovendien spelen we niet zomaar met een gatenbal: die dient namelijk om het windeffect te minimaliseren. Onze voorkeur gaat dus uit naar outdoor pickleball." "We zullen in de toekomst zeker nog nieuwe buitenterreinen voorzien. Pickleball is ook in dat opzicht een goedkope sport. Voor de prijs van één padelkooi leg je heel wat pickleballvelden aan. Waterdoorlatend asfalt, belijning en een net: meer heb je eigenlijk niet nodig."