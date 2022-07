Aanvalslustige Oier Lazkano verrast elitegroepje in 2e etappe in Wallonië, Loïc Vliegen 2e

Gisteren won wereldkampioen Julian Alaphilippe de eerste etappe in de Ronde van Wallonië (2.Pro), vandaag was het de beurt aan de minder bekende Oier Lazkano. De 22-jarige Spanjaard van Movistar was de hele rit in de aanval, en verraste ultiem nog een elitegroepje met een late uitval. Onze landgenoot Loïc Vliegen was de beste van de rest.