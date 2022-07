Dimitri Van den Bergh wipt wereldkampioen Wright en staat in halve finale World Matchplay

De World Matchplay is de tweede belangrijkste major in het darts - na het wereldkampioenschap - en Dimitri Van den Bergh is in het verleden altijd al op de afspraak geweest. In zijn 2 deelnames, haalde hij telkens de finale ( 1 keer gewonnen in 2020)

In de kwartfinale moest de Belg het deze avond opnemen tegen Peter Wright, de Schotse wereldkampioen.

In de eerste legs werd Van den Bergh meteen weggedrukt door Peter Wright. De Schot stond sterk te gooien en gaf Van den Bergh nauwelijks een kans om naar een dubbel te gooien. Wright ging de eerste pauze in met een 4-1 voorsprong.

Na de pauze viel het scorend vermogen van de wereldkampioen wat terug. Onze landgenoot herstelde het evenwicht volledig en zorgde voor een 5-5 tussenstand aan de tweede pauze.

Lees verder onder deze tweet.