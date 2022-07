Eekhoff na sprintje tegen Van Aert: "Ik zou het sowieso opnieuw doen"

Opvallend beeld gisteren in Lavelanet: Wout van Aert leek zonder problemen de tussensprint te "winnen", maar plots kwam Nils Eekhoff als een duveltje uit een doosje om de groene trui drie punten af te snoepen.

Van Aert deed nog zijn best om over de jonge Nederlander te gaan, maar kwam net tekort. Wat volgde was een kort gesprekje, Van Aert vond het achteraf "toch wat sneu".

Wat denkt Nils Eekhhoff van het moment, een dag later? "Ik kreeg 50 kilometer van de sprint te horen dat daar geld te rapen lag. Dat kunnen we wel gebruiken."

"Veel renners weten dat niet, ik ook niet. Ik ben er dan maar vol voor gegaan. Wout was een beetje verrast en heeft wat te lang gewacht, denk ik."

Wat zei de groene trui achteraf tegen Eekhoff? "Hij zei een beetje cynisch: chapeau", bekent de Nederlander.

"Ik snap dat wel, maar de sprint ligt er niet voor niets. Volgens mij mag daar dan ook gesprint worden. Ik zou het sowieso opnieuw doen, het is iedereen zijn recht. Het verbaast me wel dat er niet meer renners sprinten, iedereen kan de centen gebruiken."