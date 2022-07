Jasper De Buyst: "De pure killer in Caleb Ewan zal sowieso weer naar boven komen"

Jasper De Buyst probeerde zich vorige maand nog klaar te stomen voor de Tour de France, maar de loods van Caleb Ewan ondervond nog te veel hinder van een bekkenbreuk.

In plaats van de Tour heeft hij een hoogtestage in Livigno afgewerkt. Hoe heeft hij naar de Tour gekeken?

"Het is jammer dat het nog niet gelukt is voor onze ploeg, maar de Tour is pas in Parijs gedaan", zegt De Buyst.

"Oké, dat is een cliché, maar zo is het ook echt. Mijn ploeg mag de moed niet verliezen en vrijdag en zondag komen er nog kansen."

"Of ik hen vaak hoor? Ik probeer bewust niet te veel contact te hebben."

"Ik weet zelf ook dat je in een grote ronde in een cocon zit. Het is niet aan mij om me daar in te mengen."