BEKIJK: Tadej Pogacar neemt Jonas Vingegaard meteen onder vuur met dubbel salvo

Het zou een hels gevecht worden om in de vlucht van de dag te geraken, maar uitgerekend Tadej Pogacar gaf die strijd nog een extra dimensie.

Op meer dan 180 kilometer van de finish ranselde de witte trui het peloton al uit elkaar.

Wout van Aert zat als waakhond in het wiel, gele trui Jonas Vingegaard had zich even laten verrassen.

Met een zeer snedige versnelling fladderde hij naar het wiel van zijn Sloveense rivaal, waar hij ook een tweede prik kon beantwoorden.

Onruststoker Pogacar hield zich daarna gedeisd, maar had wel een slagveld aangericht.

Het peloton lag meteen in stukken en brokken en ook de leider beschikte niet meer over zijn volledige ensemble knechten.

Gelukkig was er nog de groene trui als lijfwacht.