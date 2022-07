Ismael Debjani maakt zich zorgen voor WK atletiek: "Ik weet niet of ik besmet ben met corona"

Ismael Debjani beleeft niet meteen een rustige aanloop naar het WK atletiek, dat vandaag van start gaat in Eugene. De 31-jarige middellangeafstandsloper deelde tijdens de stage in het Californische Irvine immers 7 dagen de kamer met Thomas De Bock.

De marathonloper zit intussen in isolatie na een positieve coronatest en dat veroorzaakt stress bij Debjani. "Vroeger maakte ik me druk om de race, nu om COVID-19", reageerde onze landgenoot laconiek, net voor de start van zijn derde WK.

"Ik heb geen nieuws van Thomas, en dat zorgt toch wel voor wat stress. Ik weet dus niet of ik besmet ben. Ik was echt geschrokken toen ik het nieuws hoorde, nadien heb ik slecht geslapen. Zaterdag neem ik nog een test af. Ik wil sereen aan de start staan."

Zaterdag wachten voor Debjani immers de reeksen van de 1.500m. "Die wil ik toch overleven. Anders zou het een teleurstelling zijn", gaf hij toe. "Op mijn niveau moet ik in staat zijn die reeksen te overleven. Maar dit is een WK en dan is alles mogelijk. Iedereeen wil hier iets tonen. Het zal een strijd worden tot in de laatste 100 meter."