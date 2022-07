Vertimmerde Belgian Hammers eindigen 12e op WTC Series in Hamburg

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio werden de Belgian Hammers nog knap 5e. Van die ploeg schoot er vandaag in Hamburg niet veel meer over. Claire Michel had namelijk te veel last van een kuitblessure, terwijl Marten Van Riel en Claire Barthelemy verstek moesten geven door het coronavirus.



Wel van de partij was Jelle Geens, die vervoegd werd door Jolien Vermeylen, Erwin Vanderplancke en Hanne De Vet. Het Belgische viertal kwam echter nooit in het stuk voor en finishte uiteindelijk in 1u24'38". Meer dan 3 minuten achter uiteindelijke winnaar Groot-Brittanië.



Barclay Izzard, Sian Rainsley, Samuel Dickinson en Kate Waugh legden de vier estafettes van 300 m zwemmen, 7 km fietsen en 1,7 km hardlopen namelijk af in 1u20'50".