Elise Mertens: "Heel enthousiast om weer in dubbelfinale Wimbledon te staan"

Mertens, nummer 1 van de wereld in het dubbel, en Zhang, nummer 4 versloegen als eerste reekshoofd het Amerikaanse duo Danielle Collins/Desirae Krawczyk in 3 sets: 6-2, 3-6, 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.



De 26-jarige Mertens won het dubbeltoernooi vorig jaar samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Nu kan ze haar titel verlengen.



"Het is een kans om te koesteren. Ik herinner me dat we vorig jaar 2 matchpunten moesten redden, voordat we met 9-7 wonnen in de derde set, na een geweldige strijd van meer dan 3 uur. Ik hoop dat het deze keer wat korter zal zijn", glimlachte Mertens.



In de finale wachten de Tsjechische tweede reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die in de halve finales de Oekraïense Ljoedmila Kitsjenok en Letse Jelena Ostapenko versloegen met tweemaal 6-2.



"Het gebeurt niet elke dag dat je de kans krijgt om op het Centre Court te spelen op Wimbledon. Het gebeurt maar een paar keer in een mensenleven", vervolgde Mertens. "Dus we gaan alles geven."