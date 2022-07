Heeft België met Roos Vanotterdijk nieuwe zwemtopper? "Op termijn streven naar finales, alles op zijn tijd"

Na haar bronzen medaille van woensdag deed Roos Vanotterdijk er donderdag nog een gouden bij op het Europees juniorenkampioenschap. "Het was een bijzonder sterke race van Roos", blikt Pieterjan Vangerven terug, voorzitter van Vlaamse zwemfederatie.



"Als je ziet dat ze aan 27"7 vertrekt en 30"1 terugkomt, dan is dat een heel vlakke race. Dat is opmerkelijk voor de 100m vlinderslag, waar meestal meer verval zit in de tweede helft."



"Ze liet zich ook niet van de wijs brengen door de Bosnische naast haar, die ontzettend snel was gestart, maar ze bleef bij haar plan. Ze hield haar slagen lang en tikte aan na 57"8, dat is gewoon bijzonder knap gezwommen."



"Lana Pudar, de Bosnische die ze klopt, stond vorige maand in de finale op het WK. Virtueel kan ze dus al de top 8 van de wereld aan. Haar nieuwe BR is echt een tijd die meespeelt op het internationale niveau. We spreken nog niet over medailles, maar een halve finale of een finale moet zeker mogelijk zijn."