Roos Vanotterdijk (17), de nieuwe Belgische zwemhoop, na 2 medailles: "Lijkt zo onrealistisch"

Met haar twee medailles heeft Roos Vanotterdijk zichzelf ook verrast. "Dit had ik totaal niet verwacht", zegt het 17-jarige toptalent van De Meerkoet Bree. "Ik had wel het gevoel dat ik goede tijden kon zwemmen, maar dit is echt veel beter dan op voorhand gedacht."

"Een medaille was wel het doel, maar goud zeker niet. Op de 50 meter rugslag wist ik niet goed wat te verwachten, want dat nummer had ik nog bijna nooit gezwommen."

"Op de 100 meter vlinderslag was het mijn doel om in de buurt van mijn beste tijd ooit te zwemmen, maar dat ik 57"85 zou zwemmen, had ik totaal niet gedacht."

Is daar een verklaring voor? "Ik heb goed getraind zeker? Het EJK was ook hét doel van het seizoen. Ik heb er alles voor gelaten om hier goed te zijn."