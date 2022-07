Juniore Roos Vanotterdijk (17) zwemt naar EK-goud én Belgisch record op de 100 meter vlinderslag

Vanotterdijk (De Meerkoet Bree) begon aan de finale op de 100 meter vlinderslag als favoriete nadat ze in de reeksen en de halve finales de snelste tijd van alle deelneemsters had neergezet (59"31 en 59"15).

In de finale ging de 17-jarige nog een stukje sneller. Met 57"85 tikte ze als eerste aan in een Belgisch record. De vorige besttijd stond op naam van Kimberly Buys: 57"91.

Het is voor Vanotterdijk de tweede medaille op het EJK, na het brons van gisteren op de 50 meter rugslag. Ook op dat nummer zwom ze ook een Belgisch record in de halve finales. Met 28"50 was ze 16 honderdsten sneller dan Jade Smits in 2021.