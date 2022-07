Successen voor Lions, Cats en 3x3: Belgisch basketbal is hot!

Wake-upcall na dubbel verlies tegen Letland

"Die wedstrijden tegen Letland waren misschien een wake-upcall. Ik denk dat de reactie van de groep er was en dat de coach en de staf goed gewerkt hebben. Dat is het mooie en onvoorspelbare aan topsport. Mocht het allemaal wiskunde zijn, er zouden weinig mensen kijken."

Het is een trotse Jan Van Lantschoot, voorzitter van Basketball Belgium, die we aan de lijn krijgen:

Basketbal is hot

We kunnen er niet omheen, basketbal is momenteel hot in ons land. Niet alleen de prestatie van de Lions tegen Servië, maar ook de successen van de Belgian Cats en vooral het geslaagde WK 3x3 in eigen land zorgen voor een boost.

"3x3 beantwoordt aan een maatschappelijke behoefte. Urban, snel, spectaculair, hip…Mensen voelen zich meer aangetrokken tot sporten waar het keurslijf iets minder strak is. Toegankelijk. Spelers die gewoon tussen het volk wandelen. Dat is in andere sporten ondenkbaar", aldus de bondsvoorzitter.

Emma Meesseman, Julie Allemand en Ann Wauters die in de WNBA op het allerhoogste niveau presteren zijn rolmodellen voor meisjes die willen basketballen

Maar Van Lantschoot benadrukt ook het belang van de visibiliteit. "De bijdrage die Sporza levert om de visibiliteit van de sport te verhogen, speelt ook mee. Wij zijn partners in crime. Het brengt de sport meer in de huiskamer." Uiteraard is er eerst prestatie nodig en dan exposure. Dat is altijd het verhaal van de kip en het ei.