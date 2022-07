Belgian Lions klauwen opnieuw tegen Servië en winnen in het hol van de leeuw

In het slot van het 3e quarter plaatst Servië nog even een kleine versnelling, waardoor België nu tegen zijn grootste achterstand van de wedstrijd aankijkt: 60-53. De Belgian Lions hebben nog 10 minuten om de zaak recht te trekken.

De uitzending op Canvas is afgelopen. Tv-kijkers kunnen over enkele ogenblikken terecht op het kanaal van Ketnet voor de 2e helft.

19 uur 43. België komt moeilijke periode goed door. Na 20 minuten is de match volledig in balans: 38-38. In het 2e quarter hadden de Belgian Lions het een tijdlang moeilijk om te scoren, maar Servië kon niet echt profiteren. De maximale voorsprong van de Serviërs bleef beperkt tot 5 punten en onder impuls van een ongrijpbare Retin Obasohan werd het kloofje weer gedicht. We maken ons op voor een spannende 2e helft. .