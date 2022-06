Quinten Hermans is not amused: "Het heeft niet met het sportieve te maken"

Quinten Hermans (26) verheft zijn stem niet, maar aan de telefoon kookt hij toch van woede.

Of heerst er vooral onbegrip nu Intermarché-Wanty-Gobert hem negeert voor de Tour de France.

"Of ik dit verwacht had? Neen, absoluut niet. Ik dacht dat ik een certitude was, maar om 17.30 u kreeg ik telefoon van Aike Visbeek, onze performance manager."

"De reden waarom ik thuis moet blijven, is niet duidelijk. Maar het heeft alleszins niet met het sportieve te maken. Het is heel jammer."

"Ik dacht eerst dat het telefoontje er kwam om te luisteren hoe het met me gaat, want we vertrekken morgen. En mijn vlucht was geboekt. Maar er was dus slecht nieuws."

"Ik raad iedereen van de pers aan om een goeie uitleg te vragen aan Aike. Ik heb die niet gekregen."