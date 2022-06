Intermarché-Wanty-Gobert neemt Quinten Hermans niet mee naar de Tour de France

Kobe Goossens is de enige Belg bij de Belgische ploeg. Hij moet Louis Meintjes begeleiden in zijn ambitie voor de top 10.

Intermarché-Wanty-Gobert rept met geen woord over Hermans in het persbericht, maar het is niet uitgesloten dat zijn contractsituatie er iets mee te maken heeft. Hermans zou niet verlengen en zou volgend jaar verhuizen naar Alpecin-Deceuninck.

Achter Quinten Hermans leek geen vraagteken te staan, maar van de nummer 2 van Luik-Bastenaken-Luik en ritwinnaar in de Baloise Belgium Tour is er geen spoor in het achttal.

"Ambitie vanaf de eerste week"

"We hebben gekozen voor een evenwichtige selectie tussen de rittenkapers en een

focus op het algemene klassement", zegt CEO Jean-François Bourlart.

"We hebben ambitie vanaf de eerste week met een kern rondom Alexander Kristoff. Hij is een mooie kaart om uit te spelen in de ritten in het noorden of in de sprint."

"Met jongens als Zimmermann, Van der Hoorn of Bystrøm blijven we trouw aan ons aanvalslustig temperament, want we kennen hun baroudeurskwaliteiten en we weten dat er verscheidene opportuniteiten wachten."

"Tot slot kunnen we in het hooggebergte rekenen op Louis Meintjes, die er een uitstekend begin van het seizoen op zitten heeft en zijn staat van paraatheid met een zesde plaats in het Criterium du Dauphiné bevestigd heeft. Hij krijgt de steun van de jonge Belg Kobe Goossens, die de Ronde van Frankrijk zal ontdekken."