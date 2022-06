Verandert Quinten Hermans van ploeg? "Ik zit in een luxesituatie: er is geen haast"

Het is al langer duidelijk dat er duchtig aan de mouw van Quinten Hermans getrokken wordt.

Hermans is einde contract bij Intermarché-Wanty-Gobert, onder meer Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl zouden Hermans' deur platlopen.

Maar hoe zit het nu met de toekomst? "Er is nog onduidelijkheid over. Ik heb geen haast", verklaarde de ritwinnaar in de Baloise Belgium Tour in Durbuy.

"Het is geen geheim dat verschillende ploegen interesse hebben. Ik moet bekijken wat sportief en financieel het meest interessant is. Die afwegingen maken we."

"Dat wil niet zeggen dat ik wegga bij deze ploeg. Ik kan ook blijven. Ik zit in een luxesituatie."

Wil Hermans garanties over een status als kopman? "Ik voel me niet te beroerd om te knechten, maar ik wil op tijd en stond gewoon mijn kans krijgen."

"Ik heb vandaag weer bewezen dat ik dat waard ben. Als je zulke dingen doet, dan kun je meer afdwingen bij ploegen. Dat vergemakkelijkt het alleen maar."