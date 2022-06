Quinten Hermans wint slijtageslag in Durbuy, secondespel voor eindzege

"Ik wist dat het heel nipt kon worden voor de plekjes in het klassement. Het ging aankomen op de bonificatieseconden. Mijn radiootje is kapot gegaan in het laatste uur, dus heb ik mijn wedstrijd gewoon op gevoel uitgereden."

"Ik was verrast dat Hermans zo vroeg aanging. Ik wist wel dat hij een sterke sprint in huis had en ik kon hem echt niet meer bijbenen. Tim Wellens had een klein gaatje moeten laten, dus ben ik vol doorgegaan tot aan de finishlijn."

"De Gouden Kilometer zal morgen spannend worden. Ik zal slim moet koersen. Het voornaamste doel is om de etappe te winnen met Fabio Jakobsen."