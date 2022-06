Ben Weyts klopt eerste symbolische nagel in nieuwe velodroom in Heusden-Zolder

Van een eerste steen was zaterdag in Heusden-Zolder al lang geen sprake meer. De aanleg van de velodroom is al een tijd geleden gestart, maar Ben Weyts tekende wel present om de symbolische eerste nagel in de wielerpiste te slaan.



"Het wielrennen zit stevig verankerd in ons DNA. De nieuwe velodroom wordt een fantastisch uithangbord voor de Vlaamse wielersport”, reageert Ben Weyts.



"Het zal bovendien ook dienst doen als opleidingscentrum, om zo een bredere instroom aan de basis te garanderen. Zowel voor het recreatief wielrennen als

voor onze topsporters betekent het nieuwe centrum een grote stap voorwaarts. We

investeren volop in onze sportieve toekomst."



"Een wielerdroom wordt werkelijkheid”, zegt Marc Wauters, bestuurslid bij vzw

Cycling Friends. “Ik wil alle partners uitdrukkelijk bedanken voor de unieke samenwerking om dit fantastisch project mee te helpen waarmaken."



De opening van de nieuwe wielerbaan is voorzien voor 2023. Het volledige complex bestaat uit 15.000 vierkante meter sportinfrastructuur, met naast de overdekte wielerbaan ook nog 4 sportunits, een topgymnastiekhal, een volledig FIA-gekeurd medisch centrum, een fitness, een horecazaak en commerciële ruimtes.

De velodroom telt 1.013 zitplaatsen, het middenplein biedt plaats aan 1.650 toeschouwers. Bij topevenementen kan die capaciteit met mobiele tribunes nog uitgebreid worden met 1.000 personen. De piste voldoet aan alle UCI-normen, waardoor in de toekomst ook EK's of WK's in België georganiseerd kunnen worden.