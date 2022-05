Jules Hesters verovert goud in afvalling op Nations Cup in Canada

Hesters, profrenner bij Sport Vlaanderen-Baloise, is de regerende Belgische kampioen in de afvalling.



België is met zijn vijven in Milton, gisteravond kwam iedereen in actie. Tuur Dens eindigde als vierde in de scratch, de discipline waarin hij vicewereldkampioen is.



Voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele werd uitgeschakeld in de 1/16e finales van het sprinttoernooi. Katrijn De Clercq eindigde als 15e in de afvallingskoers en Marith Vanhove als 18e in de scratch.



De tweede manche van de Nations Cup baanwielrennen in Milton duurt nog tot en met zondag.