Broer en zus in het peloton: Jules en Hélène Hesters bouwen aan carrière op de weg en op de piste

Afgelopen winter veroverde Hélène Hesters (18) haar eerste nationale titels op de piste en nu is ook de driekleur op de weg in het bezit van de eerstejaarsjuniore. Broer Jules (23) was net dat weekend voor een korte vakantie in Griekenland.

“In de groepschat van de familie zag ik plots allemaal berichtjes. “BAM!” Toen heb ik het toch even uitgeschreeuwd”, lacht Jules.

“Twee jaar geleden op mijn eerste BK haalde ik de finish niet en nu ben ik kampioen”, zegt Hélène. Twee jaar geleden zat ze ook nog maar amper op de fiets. “Ik ben ermee begonnen tijdens corona. Ik deed al zeven jaar aan acrogym, maar contactsporten mochten plots niet meer.”

“Bovendien had ik het in die sport ook een beetje gezien en het is ook geen olympische sport. Jules heeft me dan een fiets gekocht, daarna raakte ik binnen in de topsportschool en zo was ik vertrokken.”

