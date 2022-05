Tuur Dens en Jules Hesters eindigen 5e in ploegkoers op Nations Cup in Canada

Dens en Hesters finishten zaterdagavond als vijfde in de ploegkoers, die werd gewonnen door de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. Hesters had vrijdag de afvallingskoers naar zijn hand gezet.



Ook op zaterdagavond werd Katrijn De Clercq 15e in het omnium, waarin de Italiaanse wegwereldkampioene Elisa Balsamo goud veroverde.



Zondag waren er geen Belgische uitschieters meer op de slotavond. Hesters eindigde als 13e in het omnium, waarin de Brit Ethan Hayter het met ruime voorsprong haalde.



De Clercq en Marith Vanhove finishten als 10e in hun ploegkoers. Nicky Degrendele tot slot geraakte niet door de eerste ronde in de keirin, een discipline waarin ze voormalig wereldkampioene is.