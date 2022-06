De bakoven van de Baloise Belgium Tour: "Hartslagrecords gebroken in onze ploeg"

Rune Herregodts: "Eerste warmte is het lastigst"

Rune Herregodts weet als student geneeskunde wat hitte met een (renners)lichaam doet.

"Zaterdag wordt het heel zwaar in combinatie met het parcours in de Ardennen: renners van wie je het niet verwacht, zullen er doorzakken."

"Je hart wordt extra belast door de hitte", legt de renner van Sport Vlaanderen-Baloise uit.

"Woensdag werden in onze ploeg al hartslagrecords gebroken en dat was niet per se de lastigste koers, maar er wordt veel meer van je hart gevraagd om je lichaam koel te houden."

"Je herstelt ook moeilijker van inspanningen en in ons land kun je moeilijk trainen in de warmte. Daardoor is die eerste warmte vaak het lastigst."

Hoe kun je je dan voorbereiden? "Je moet iets meer zout opnemen, zodat je meer vocht vasthoudt."

"En genoeg bevoorraden. Dan drink je al eens vaker een bidon met water dan een drinkbus met sportdrank. Al vergeet je dat soms in het heetst van de strijd."