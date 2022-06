Basketbalgrootheid Sue Bird hangt na dit seizoen haar schoenen aan de haak

Dat Sue Bird na het huidige seizoen haar basketbalschoenen aan de haak hangt, is geen enorme verrassing. Bird had in februari al laten verstaan dat het wellicht haar laatste jaar in de WNBA zou worden. Donderdag heeft ze op sociale media bevestigd dat het deze zomer ophoudt voor haar.

"Ik heb beslist dat dit mijn laatste seizoen is. Ik heb genoten van elke minuut en dat doe ik nog steeds", laat Bird weten op haar sociale media.



Bird speelde haar volledige WNBA-carrière, van 2002 tot 2022, voor Seattle Storm, waar ze nog een seizoen Ann Wauters als ploegmaat had. In haar lange loopbaan won ze to nu toe 4 NBA-titels. Ze werd 5x verkozen in het Team van het Jaar en was ook 12 keer All-Star. De spelverdeelster is ook recordhoudster van het aantal assists in de WNBA.



In Europa verdedigde Bird de kleuren van Dinamo Moskou, Spartak Moskou en Jekaterinenburg. Ze won 5 Russische titels en ook 5 keer de EuroLeague, de belangrijkste Europese clubcompetitie.

Bird was ook jarenlang een vaste waarde bij Team USA. Met de Amerikaanse nationale ploeg veroverde ze 5x olympisch goud en won ze 4 wereldtitels.

Met haar 41 lentes is ze op dit moment de oudste speelster in de WNBA. Bird is in het dagelijkse leven de verloofde van de Amerikaanse topvoetbalster Megan Rapinoe.