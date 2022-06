TotalEnergies: "Hebben nooit getwijfeld of Peter Sagan zijn oude niveau zou halen"

Peter Sagan (TotalEnergies) mocht gisteren in de Ronde van Zwitserland na maanden vol teleurstellingen eindelijk nog eens victorie kraaien. Zijn 1e zege in de WorldTour sinds mei vorig jaar. Is dit nu de wedergeboorte voor Sagan? Een van de performance coaches bij Team TotalEnergies - onze landgenoot Jens Van Beylen - licht de zaak toe.

We keren terug naar mei 2021: Peter Sagan wint de 10e etappe in de Giro. 2 weken later steekt hij ook de puntentrui op zak. Sindsdien was het kommer en kwel voor de Slovaak, van blessures naar ziektes, van financiële boetes naar enorme telleurstellingen. Het lichtpunt kwam er gisteren met die sprintzege in de Ronde van Zwitserland. “We hebben altijd in Peter geloofd”, vertelt Jens Van Beylen (performance coach bij TotalEnergies). "Een coronabesmetting begin januari heeft dit seizoen heel wat roet in het eten gegooid. Peter kon moeilijk maximale inspanningen aan elkaar schakelen en ondervond een nooit geziene pijn in zijn benen." "Er is nooit twijfel geweest uit de ploeg of hij zijn vroeger niveau al dan niet zou halen", bevestigt de Performance Coach van Team TotalEnergies. "Algemeen manager Jean-René Bernaudeau is de eerste om te zeggen - als het minder goed gaat in een sportieve carrière - om het wat rustiger aan te pakken, om fysiek en mentaal te herstellen en om nog beter terug te komen."

Performance Coach Jens Van Beylen in gesprek met een van zijn renners.

Goede basis gelegd in het Noord-Amerikaanse Utah

Na een rustperiode van 2 weken heeft Sagan na het voorjaar de handschoen weer opgenomen. Hij bouwde rustig aan zijn basisconditie - in zijn woonplaats Monaco - richting het tweede deel van het seizoen. Na een tweetal weken is de Slovaak richting Utah (in de VS) afgezakt, waar hij al enkele jaren naartoe trekt om een viertal weken hoogtestage af te werken met zijn "ouwe getrouwe" ploegmaat Daniel Oss. “In Utah zijn heel wat MTB-trials. Daar heeft Peter aan zijn technische kwaliteiten gewerkt in combinatie met intensievere trainingsprikkels", zegt de performance coach. "Peter heeft er in vergelijking met vorige trainingsstages iets meer intensieve trainingprikkels aan toegevoegd, omdat hij minder koersritme had opgedaan in het voorjaar." Op 4 juni heeft Sagan nog de Unbound Gravelrace afgewerkt. Maar door mechanische pech moest Sagan er een goede trainingsrit van maken. In de avond van maandag 6 juni stond Sagan weer op Europese bodem. (Lees verder onder tweet)

"Het doel om te presteren in de Ronde van Frankrijk is nooit uit zijn gedachten geweest"

Of er sprake is van een wedergeboorte - na 1 jaar zonder WorldTour-zeges - bevestigt of ontkent Van Beylen niet. “Peter is alvast goed”, zegt de Belgische performance coach. “Zijn vorm is in stijgende lijn, maar hij heeft wat competitie nodig om 100 procent op zijn oude niveau te geraken." “Zijn vermogenswaarden van de laatste kilometer zijn ongelofelijk goed. Deze ronde van Zwitserland is belangrijk om voldoende wedstrijdritme op te pikken richting Tour de France.” De drievoudige wereldkampioen heeft de afgelopen maanden zeer weinig koersen gereden.

"Dat is het ook de reden waarom het enkele etappes heeft geduurd om een goed gevoel te krijgen”, vertelt de performance coach. "Het doel om te presteren in de Ronde van Frankrijk is nooit uit zijn gedachte geweest. Ook niet in april (toen het minder goed liep)."

Zijn waarden van de laatste kilometer zijn ongelofelijk goed. Deze ronde van Zwitserland is belangrijk om voldoende wedstrijdritme op te pikken richting Tour de France. Jens Van Beylen, Performance Coach Team TotalEnergies

Gaat Sagan voor de groene trui en/of een ritzege?