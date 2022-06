De wederopstanding? Peter Sagan wint in Zwitserland na gevaarlijk slot, Van Wilder komt ten val

Fase per fase

clock 17:26 17 uur 26. De top 5: 1) Sagan 2) Coquard 3) Kristoff 4) Pidcock 5) Aranburu . De top 5: 1) Sagan 2) Coquard 3) Kristoff 4) Pidcock 5) Aranburu

clock 17:24 17 uur 24. Schachmann is intussen ook binnengekomen. Hij gaat behoorlijk wat tijd verliezen door de val op 5 kilometer van de streep. . Schachmann is intussen ook binnengekomen. Hij gaat behoorlijk wat tijd verliezen door de val op 5 kilometer van de streep.

clock 17:24 17 uur 24. Evenepoel komt Sagan feliciteren. Hij was dus al zeker niet de man van Quick-Step die op de grond lag. . Evenepoel komt Sagan feliciteren. Hij was dus al zeker niet de man van Quick-Step die op de grond lag.

clock 17:22 17 uur 22. Sagan ging aan van in het wiel van Kristoff en zette de Noor een beetje aan de kant. Maar het ziet er allemaal koosjer uit. . Sagan ging aan van in het wiel van Kristoff en zette de Noor een beetje aan de kant. Maar het ziet er allemaal koosjer uit.

clock 17:22 17 uur 22. Sagan houdt vol. Sagan wint! Hij houdt Kristoff en Coquard af en wint weer een etappe in de Ronde van Zwitserland. . Sagan houdt vol Sagan wint! Hij houdt Kristoff en Coquard af en wint weer een etappe in de Ronde van Zwitserland.

clock 17:21 17 uur 21. Sagan zet vroeg aan. . Sagan zet vroeg aan.

clock 17:21 17 uur 21. Pasqualon nu al op kop. Is dat niet te vroeg? . Pasqualon nu al op kop. Is dat niet te vroeg?

clock 17:20 Laatste kilometer. Het is een renner van Ineos die als eerste onder de vod duikt. Daarachter vecht Pasqualon voor een goede positie. . 17 uur 20. last km Laatste kilometer Het is een renner van Ineos die als eerste onder de vod duikt. Daarachter vecht Pasqualon voor een goede positie.

clock 17:20 17 uur 20. Sagan zit nu al in vierde positie. Geen enkel treintje lijkt nog volledig op de rails te staan. . Sagan zit nu al in vierde positie. Geen enkel treintje lijkt nog volledig op de rails te staan.

clock 17:19 17 uur 19. Teunissen wordt naar voor gebracht. Kristoff volgt het spoor van Pasqualon. . Teunissen wordt naar voor gebracht. Kristoff volgt het spoor van Pasqualon.

clock 17:18 17 uur 18. Het peloton is nu ontregeld en rijdt verspreid over de brede weg. . Het peloton is nu ontregeld en rijdt verspreid over de brede weg.

clock 17:18 Valpartij . Buiten de drie kilometer-grens zijn enkele renners tegen de vlakte gegaan. Schachmann ligt erbij. Ook een renner van Quick-Step. . 17 uur 18. fall Valpartij Buiten de drie kilometer-grens zijn enkele renners tegen de vlakte gegaan. Schachmann ligt erbij. Ook een renner van Quick-Step.

clock 17:17 17 uur 17. Nog 5 kilometer. Er zijn heel wat ploegen die denken dat ze kunnen winnen. Het ene treintje na het andere verschijnt vooraan. . Nog 5 kilometer Er zijn heel wat ploegen die denken dat ze kunnen winnen. Het ene treintje na het andere verschijnt vooraan.

clock 17:16 17 uur 16. Ook Thibaut Pinot lost. Hij is duidelijk nog niet in orde. Of spaart hij zich voor de komende dagen? . Ook Thibaut Pinot lost. Hij is duidelijk nog niet in orde. Of spaart hij zich voor de komende dagen?

clock 17:16 17 uur 16. Simmons laat het peloton gaan. Hij heeft zijn taak volbracht en zit steviger in de bergtrui. . Simmons laat het peloton gaan. Hij heeft zijn taak volbracht en zit steviger in de bergtrui.

clock 17:15 17 uur 15. Ook Team DSM doet mee. Daar hebben ze Cees Bol mee als sprinter. . Ook Team DSM doet mee. Daar hebben ze Cees Bol mee als sprinter.

clock 17:14 17 uur 14. Kristoff zit goed voorin. De vraag is of Intermarché nog niet te veel pionnen heeft opgesoepeerd in de achtervolging. . Kristoff zit goed voorin. De vraag is of Intermarché nog niet te veel pionnen heeft opgesoepeerd in de achtervolging.

clock 17:12 17 uur 12. Nog 8 kilometer en de treintjes worden verzameld. Team UAE probeert Trentin in stelling te brengen. . Nog 8 kilometer en de treintjes worden verzameld. Team UAE probeert Trentin in stelling te brengen.

clock 17:10 Thomas pakt een aantal secondjes. Ze hebben de Zwitser juist op tijd ingerekend voor de laatste tussensprint. Geraint Thomas en Max Schachmann sprinten erom. Het is Thomas die het haalt. De Brit krijgt drie seconden, de Duitser twee. . 17 uur 10. sprint point Thomas pakt een aantal secondjes Ze hebben de Zwitser juist op tijd ingerekend voor de laatste tussensprint. Geraint Thomas en Max Schachmann sprinten erom. Het is Thomas die het haalt. De Brit krijgt drie seconden, de Duitser twee.