Allereerste Superbowl der Lage Landen brengt Amerika even naar Beringen: "One, two, three, family!"

Bekijk hier de reportage van Sportweekend:

Limburg Shotguns uit Beringen tegen Crusaders uit Amsterdam

De Limburg Shotguns tegen de Amsterdam Crusaders, dat is de affiche voor de allereerste Superbowl der Lage Landen. En zoals het een goede Superbowl betaamt, komt er heel wat spektakel bij kijken. Amerika is even in Vlaanderen.

Beide ploegen komen met een behoorlijke dosis show het terrein op en uiteraard kunnen ook cheerleaders niet ontbreken. Het Amerikaanse volkslied maakt het compleet. Ook de match zelf is een spannend schouwspel.

"We zijn de underdog", had een van de Limburg Shotguns-spelers vooraf aangekondigd. Maar zo blijkt niet uit het spelbeeld in het begin van de wedstrijd. De Limburg Shotguns, een club uit Korspel, Beringen, komen op voorsprong.

Intussen zorgt een commentator voor live duiding bij het spektakel. Dat is nodig, want American football is in Vlaanderen niet erg bekend bij het grote publiek. "Op die manier weet iedereen wat er aan de hand is", zegt commentator Jürgen Nijs.

De Amsterdam Crusaders vechten terug en er volgt een spannend slot. In de laatste minuut maken de Crusaders een beslissende touchdown. 36-28 is de eindscore en zo gaat de eerste BNL Bowl richting Nederland. Limburg druipt af.

De coach van de Limburg Shotguns Allan Verbraeken moet zijn groep troosten. "Het spijt me dat we verloren hebben. Het breekt mijn hart, maar dat is sport", zegt hij in perfect Amerikaans Engels.

Ook een nederlaag verwerken doen de Limburg Shotguns op z'n Amerikaans. "One, two, three, family!", besluiten ze allen tezamen.