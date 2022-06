Maak kennis met Devon Allen: hordefenomeen en misschien een toekomstige ster in de NFL

Afgelopen zondag liep de Amerikaanse hordeloper Devon Allen op de NYC Grand Prix de op twee na snelste 110 meter horden ooit: 12"84. Maar is hordeloper nog wel de juiste benaming voor Allen? De 27-jarige sprinter ondertekende in april een 3-jarig contract bij de Philadelphia Eagles, een American Footballteam in de NFL. Van een carrièreswitch gesproken! Of toch niet?

Supertalent in het hordelopen

Devon Allen is al jaren een referentie in het hordelopen. In z'n jaren aan de Universiteit van Oregon combineerde de jonge Allen atletiek met de positie van wide receiver in het NCAA American Footballteam van de Oregon Ducks. Al snel werd duidelijk waar zijn grootste talent lag: zijn fabelachtige snelheid. In 2014 werd hij NCAA-kampioen op de 110 meter horden. Gedurende z’n universiteitsjaren pakte hij twee keer goud op de Amerikaans kampioenschappen en werd hij 5e op de Olympische Spelen in Rio 2016. Maar bij zijn terugkeer naar het College Football, later dat jaar, liep het mis. Hij scheurde zijn kruisbanden en kreeg een zwaar meniscusletsel. Zijn American Football-carrière leek voorbij, waardoor zijn focus nog meer naar de piste ging.

Het wereldrecord van Aries Merrit (12"80) ligt binnen mijn mogelijkheden. Devon Allen

Na een voorspoedige revalidatie volgde nog een Amerikaanse titel op de hoge horden in 2018. Op de Olympische Spelen van Tokio miste hij op 4 honderdsten van een seconde het brons.

Eind 2021 doorbrak Devon Allen voor het eerst de magische 13 seconde-grens op de 110m horden en vorige week verpulverde hij z’n persoonlijk record tot 12"84, de op twee na snelste tijd ooit.



Met het WK atletiek voor de boeg, nota bene in z’n eigen Eugene in Oregon, lijkt de Amerikaan klaar voor een glansprestatie. En zoals hij zelf in een interview aan NBC aangaf: “Het wereldrecord van Aries Merrit (12"80) ligt binnen mijn mogelijkheden.”

De American Footballdroom was nooit weg

In 2016, het jaar van zijn zware knieblessure, koos Devon Allen dus noodgedwongen voor een profcarrière in de atletiek. Maar hij had voor zichzelf al uitgemaakt dat hij in 2020 opnieuw zijn kans in het American Football zou wagen. COVID en het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio gooiden wat roet in zijn planning, maar dit jaar was het eindelijk zover. In april 2022 deed Allen op zijn oude universiteit mee aan de Football Pro Days, zeg maar de selectiedagen voor American Football-spelers die niet uit de draft komen en die zo proberen een contract te versieren bij een topteam. Op de 40 yard sprint (36 meter) liep Allen een verschroeiende 4"35. De gemiddelde tijd voor een wide receiver is 4"48 en dus waren de scouts van de Philadelphia Eagles, een topteam uit de National Football League (NFL), zwaar onder de indruk. Ze boden hem een 3-jarig contract aan op de positie die hij ook op zijn universiteit speelde. "Het heeft 5 jaar geduurd, maar nu ben ik eindelijk hier, bij een team waar ik me echt thuis voel", sprak een geëmotioneerde Allen.

Na het WK atletiek alles voor de NFL

Tot het WK in Eugene krijgt Devon Allen van de Eagles alle kansen om zich te focussen op de atletiek en zich vooral niet te blesseren. Maar op 26 juli, wanneer het trainingskamp van de Philadelphia Eagles begint, hangt hij z’n spikes aan de haak om te proberen in de kern van het team te geraken. Voor alle duidelijkheid: dat is geen evidentie. “Ik denk dat ik de snelste speler in de NFL ben”, aldus Allen op NBC Sports. “Daar zal het dus niet aan liggen. Het zal vooral een kwestie zijn de tactische zaken goed onder de knie te krijgen. Hopelijk is het zoals fietsen en ben ik het niet verleerd.” Het fysieke aspect van de sport is een ander paar mouwen, maar ook hier ziet hij geen probleem. “Ik ben sterker dan de meesten verwachten en met mijn ervaring als hordeloper zal ik niet laag getackeld worden. Ik moet de snelle man zijn in de diepte en dat zal ik tonen op het veld.” Als hij het team niet haalt, kan Allen nog steeds terugkeren naar de atletiek. Misschien als snelste hordeloper aller tijden. Toch ook niet niks is…